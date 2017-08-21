Александр Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда... #4







Отправлено: - 22:52 Потому что Рудничани в финал выходят сразу все 5 игровых финала. Это футбол, баскетбол мужчины и женщины, баскетбол мужчины и женщины. А у Кустанайцев только баскетбол женщины и волейбол женщины. Вот и в финале сразу 100 очков рудничан против 40 у кустанайцев. Вот и весь расклад.