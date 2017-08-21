Цитата: Обликоморале:

Это которая журналистка или с акимата?

Нет, это уже другая.

А журналистка она и есть с акимата, недостаток один, кыпшачка и второй журналистка по крови своей, по духу своему..

Вообще не каждый кыпшак выдержит кыпшачку., еще и журналистку, которая в акимате работает, я попробовал по крайней мере, не веря никому, ну что ж, на своих ошибках учатся, расчетные три года прошли..