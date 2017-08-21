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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а вот человек, познавший долгое время одиночество, этого не прощает порой..
И за малейшее нарушение какого нибудь личного пространства, типа а чо ты тут мелькаешь, задавит и может уничтожить..


А вот эти отговорки для Витаса, похожи на скрытую ревность.
Значит Марик еще не оставил надежды.
Интересно разворачиваются события.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значит Марик еще не оставил надежды.

У меня есть своя старуха, крыса..
И то нет нет голос подает..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, Виталь, мой тебе совет. Я сам всегда так делал и прокатывало.

Сделай такой подарок, обязательно. И Лили ни чего другого не останется, как пойти с тобой на свидание, что бы выгулять это платье. А вот там уже тебе все карты в руки, включай стратегию.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня есть

Это которая журналистка или с акимата?
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Нурик
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда. Ничего не меняется. Пару лет сюда не заходил. Все поменялись пользователи и новеньких много кроме 112-го. 112-й как был одиноким троллем так и остался. Без семьи, без детей без друзей... С одним форумом. Я даже не знаю как так жизнь угробить можно)))

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Понял..

:lol: :lol: :lol:
Пусть братан астанинский тебе разъяснит из вики понятие слова ))))
Хотя, дурку ты включаешь иногда зачетно.
Спасибо, насмешил.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурик:
Все поменялись пользователи и н

Это как?
Головы что ли другие в них стали?
Сам то чего не поменялся и троллишь каждый день с разных ников?
До сих пор боишься чего то?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это которая журналистка или с акимата?

Нет, это уже другая.
А журналистка она и есть с акимата, недостаток один, кыпшачка и второй журналистка по крови своей, по духу своему..
Вообще не каждый кыпшак выдержит кыпшачку., еще и журналистку, которая в акимате работает, я попробовал по крайней мере, не веря никому, ну что ж, на своих ошибках учатся, расчетные три года прошли..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2974
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Виталик,меня на экскурсии водит,виртуальные по фото,
То Москву показывает,вчерася в Питере гуляли
:-)
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
То Москву показывает,вчерася в Питере гуляли

Ну а Казань - ты нам покажешь?
Как вы с Виталей гуляли в Кремле?... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2974
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.08.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как вы с Виталей гуляли в Кремле?..

По васапу,ой а у вас дядинька из ГДРы его нету :-P
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