Цитата: 112:

И заметьте, кто больше всех орет о хороших дорогах, об озеленении, о садах, никто ни вклал ни копейки..

Так обидно же - платишь налоги, а ездишь по колдобинам, ходишь по солнцепеку - потому и орут болезные.

А если ты срубил деньжат по легкому на лохах, на дорогах и озеленении, то будешь молчать об этом, коню же понятно. А если совесть придавит, то и отслюнявишь на благое дело в надежде на прощение грехов.