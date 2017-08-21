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§ NG.kz
Хризотилу приписывают чужие грехи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка большинство из нас хоть раз в жизни видело шиферную крышу. Еще бы, ведь в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, более 80% строений покрыто именно им. Многие имели дело с несгораемым текстилем, изоляционными материалами, автомобилисты - с тормозными колодками...
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Умник
Re: Хризотилу приписывают чужие грехи




Отправлено: 21.08.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за пиар у них пошел? Кн, нг,

Читатель 1
Re: Хризотилу приписывают чужие грехи




Отправлено: 21.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резон есть, продвижение местного производителя. Чётко сказано - "контролируемое использование"!

* 112
Re: Хризотилу приписывают чужие грехи
112


(Пользователи)
Сообщений: 5920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умник:
Что за пиар у них пошел? Кн, нг,

Не пиар, а реклама, благодаря которой ты посещаешь этот форум, экономя на печатном варианте..
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