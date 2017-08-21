Цитата: Гость:

итоге растянется это дело по взысканию на долгие годы, если виновник не сын миллионера.

С большой вероятностью что это отпрыск сотрудника полиции..

Кто то же крышует его и машЫна говорит за себя..

Так что найдут за пару часов..

Без крышевания у нас так не гоняет никто, наоборот тарятся и потихоньку..