NG.kz Хризотилу приписывают чужие грехи



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29336

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:34 Наверняка большинство из нас хоть раз в жизни видело шиферную крышу. Еще бы, ведь в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, более 80% строений покрыто именно им. Многие имели дело с несгораемым текстилем, изоляционными материалами, автомобилисты - с тормозными колодками...

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