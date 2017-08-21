Цитата: Маркс:

Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными.

Ничего я не попутал.

Все три типа присутствовали в городе.

Цитата: Маркс:

Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть.

Ну кое-где - да, еще остались.

Выше уже приводили пример: конечная автовокзала.

От себя добавлю - конечная на с/о "Садовод"и "Мичуринец" - стоит точно больше 37 лет (у нас там с 1980 года дача была, и я на этой остановке ждал автобуса)

Цитата: Маркс:

раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.

Вы когда-нибудь в 80-х пробовали зайти в остановку "ДК Арман" на стороне "в центр"?

Там столько ответственных скромно отмечались...