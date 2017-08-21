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§ NG.kz
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа, информирует ТАСС со ссылкой на американское посольство. Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.
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Директор Пляжа
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же вы теперь, дорогие россияне\голосом Ельцина\, без Америки?

§ Горожанин_kst
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за сим надо вообще закрыть эти притоны в Ё-бурге и Владике. Питера и Москвы достаточно, учитывая, что работать в полном режиме будет только московское заведение. Остальные изначально вызывали много сомнений по поводу своего применения и назначения. Развели россияне у себя под носом разведывательные вертепы...наследие Бориса Окаянного.
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Все просто
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Закрыть все консульства, и выслать весь дип. корпус.

§ юля елиссева
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.08.17 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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§ 74
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный артист Олег Басилашвили в интервью агентству «Росбалт» порассуждал о пропаганде на телевидении и разжигании агрессии. «Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну», — отметил он.

По мнению Басилашвили, и война в Донбассе, и проблема Крыма вызваны всеобщим нагнетанием ненависти. «Да, Россия — государство еще молодое, мы начали развиваться значительно позже, чем европейские страны. Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей… Каким образом моя великая, прекрасная родина оказалась в этом ряду? До чего же мы ее довели?» — сетует артист.

Басилашвили говорит, что ему «жутко наблюдать» за людьми, участвующими в «часах ненависти» по телевидению. «Ощущение, что у нас в России все в абсолютном порядке, а главная наша забота — судьба Украины и США. А что у крестьянки голопупенькой из какой-нибудь заштатной деревни, где остались всего три жилых избы, заработок 4-3 тысячи рублей, да и те у нее внук отбирает на пропой, — это никого не волнует. Вот что самое страшное!» — говорит он.

Артист считает, что пропагандистов в судебном порядке нужно наказывать за разжигание ненависти. «Свобода и вседозволенность — это разные вещи. Что если я пойду в детский сад и начну там ругаться матом? Меня за такое должны посадить в тюрьму. Свобода слова подразумевает ответственность говорящего за то, что он произносит. Ряд положений Уголовного кодекса и Конституции ограничивают свободу слова определенными рамками. То, что мы добились ее, — с одной стороны, хорошо. Люди говорят, что думают. И пусть говорят. Но когда свобода превращается в цирк и в школу ненависти — это отвратительно», — отмечает Басилашвили.

https://www.znak.com/2017-08-21/artist_oleg_basilashvili_raskritikoval_propagandu_na_televidenii
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§ 74
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Не будем срывать зло". Лавров прокомментировал приостановку выдачи виз США

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Он отметил, что МИД внимательно изучит решение Белого дома, однако надежду на следование "дурному примеру" не оправдает.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Госдепа США приостановить выдачу неиммиграционных виз в России. Он отметил, что это решение будет изучаться.

— Насчёт наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены, — сказал министр.

"Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался."

Напомним, сегодня Посольство США в России сообщило, что приостанавливает выдачу виз в связи с сокращением числа сотрудников диппредставительства. Пока эти документы будут выдаваться только в Москве.
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пэтриот
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До того как ,,верховный,, (России) развелся со своей женой - я его уважал. Но когда после спектакля в Большом он ее вывел перед камерами и заставил сказать как они ,,устали,, жить друг с другом - все ! Нет больше моральных принципов через которые он не перешагнет . Так и вышло, пожинайте (или вставайте с колен ). Добром не кончится , кругом замороженные конфликты ,ненависть , телевизор с ток-шоу вообще не включаю- дерутся прямо в эфире. И считаю власти сами поддерживают этот ,,градус,,
А ведь когда-то речь шла о дружбе , мир , жвачка - любовь

Анисим
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Добром не кончится , кругом замороженные конфликты ,ненависть , телевизор с ток-шоу вообще не включаю- дерутся прямо в эфире. И считаю власти сами поддерживают этот ,,градус,,

вы не правы, Россия ведет миролюбивую политику, это зарубежные империалисты, хотят захватить рынок и сделать нас рабами, это давняя их мечта, они завидуют нам во всем, у нас равноправие народов, а у них расизм, у нас всеобщее материальное равенство, а у них только горстка капиталистов владеет всеми богатствами страны, вы хотите этого?

§ Обликоморале
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3517
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу в связи с событиями в Вирджинии, пиндосы испугались, шо под видом туристов сейчас начнут проникать " зеленые человечеки" из Мордора. Вот и страханулись таким способом. :lol:
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§ 74
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:
у нас всеобщее материальное равенство

это вы письмо с Марса читаете?
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Гость
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США




Отправлено: 21.08.17 - 18:12
Комментарий проходит проверку.

вв
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По ходу в связи с событиями в Вирджинии, пиндосы испугались, шо под видом туристов сейчас начнут проникать " зеленые человечеки" из Мордора. Вот и страханулись таким способом.

да дать им по мурцалам разок небось притихнут, вообще оборзели.

андрей
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых Басилашвили ровно как и Ахеджакова , это два старых маразматика, когда тебя кто то один ставит в им же придуманный ряд , а другие начинают подкакивать ,это не значит что ты такой , ибо вас 74 ый так же можно определить нелестно , главное что бы авторитет был у определяющего в некотором круге .А второе , правильно сделали что прижали американцев , особенно в Ебурге , мы туда продумываем переехать семьёй
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