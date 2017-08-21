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§ NG.kz
В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек - исследование
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы довести уровень жилищной обеспеченности до стандартов ООН - 30 квадратных метров на человека, строительная активность должна составлять около одного квадратного метра на жителя в год. Однако даже при таких темпах строительства данный показатель в Казахстане будет достигнут не ранее 2035 года при ежегодном росте населения на 1,5 процента.
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Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...




Отправлено: 21.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
п..дешь и провокация. Зимой до 50% населения сел северного казахстана перебирается в города. Т.к. работы тупо нету, а кушать хочется. Помимо этого реальное население городов больше т.к. сельчане при приезде в город прописку не меняют. И в третьих в селе строить больше возможно иначнут но только в южных районах где строительство дешевле в силу климатических особенностей. На севере 100% кол-во квардратов снижается (может и не снижается в пересчете на "душу", но поскольку народ уезжает по факту общая квардартура только падает.
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