5555 Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -... #1







Отправлено: - 18:15 п..дешь и провокация. Зимой до 50% населения сел северного казахстана перебирается в города. Т.к. работы тупо нету, а кушать хочется. Помимо этого реальное население городов больше т.к. сельчане при приезде в город прописку не меняют. И в третьих в селе строить больше возможно иначнут но только в южных районах где строительство дешевле в силу климатических особенностей. На севере 100% кол-во квардратов снижается (может и не снижается в пересчете на "душу", но поскольку народ уезжает по факту общая квардартура только падает.