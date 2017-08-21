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§ NG.kz
1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила и. о. руководителя отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Совещание прошло без участия акима города Базыла Жакупова. Как объявил его заместитель по социальным вопросам Айдар ХУСАИНОВ, «Базыл Шамуханович приболел».
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НА КОНЕ
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 21.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На строительство детсадов денег нет. Все деньги в каменных (ЖИРНЫХ) коней ушли.

§ bumerang
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 21.08.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь, а зачем в школе компы за 150тысяч? В игры играть иль все таки учиться?
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