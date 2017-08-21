NG.kz 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:41 Об этом сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила и. о. руководителя отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Совещание прошло без участия акима города Базыла Жакупова. Как объявил его заместитель по социальным вопросам Айдар ХУСАИНОВ, «Базыл Шамуханович приболел».

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