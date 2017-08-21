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≡ 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно проконсультироваться у высококвалифицированных врачей из Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно проконсультироваться у высококвалифицированных врачей из Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-25 августа доктора из больницы медицинского центра Управления делами Президента РК (Астана) будут вести бесплатный прием пациентов в консультативной поликлинике Костанайской областной больницы по адресу: ул. 1 Мая, 151.
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§ 74
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это сарказм статья?
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§ лимон
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
это сарказм статья?

что в статье не так?
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* Victor Yang
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9092
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть ли смысл таких консультаций, когда врач пациента видит 10-15 минут один раз?
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Анисим
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 21.08.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так по указанному телефону с утра сижу не поднимают занято, хотел бабку сводить, что то на сердце жалуется.

§ лимон
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А есть ли смысл таких консультаций, когда врач пациента видит 10-15 минут один раз?

так-то к таким врачам приходят "подготовленными" (т.е. результаты анализов, кардиограммы, ренгеноснимки и т.п.) и получают в итоге рекомендацию специалиста (курс лечения или операция)
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пенсионер
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 21.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так-то к таким врачам приходят "подготовленными" (т.е. результаты анализов, кардиограммы, ренгеноснимки и т.п.) и получают в итоге рекомендацию специалиста (курс лечения или операция)


Но перед этим такая информация о приезде таких медицинских святил должна быть развешена по всем поликлиникам и больницам за пару месяцев до визита, чтобы люди могли заранее собрать все необходимые результаты обследований. Информации ранее ни где про этих врачей не было. :-x

§ bumerang
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 21.08.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А есть ли смысл таких консультаций, когда врач пациента видит 10-15 минут один раз?

Конечно есть! За это время успеют сказать что вы чуть ли не присмерти и настоятельно рекомендовать посетить их клиники в Астане для полной диагностики, естественно за ваши денежки)) Этож прием стар как мир...
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§ 74
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
приходят "подготовленными" (т.е. результаты анализов, кардиограммы, ренгеноснимки и т.п.) и получают в итоге рекомендацию специалиста (курс лечения или операция)
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