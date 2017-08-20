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Страница 462 из 462«1...460461462
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Телефон это.
Васап..

Марик,понятия - не имею.
Нет у меня васапа... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблоня в Парке,снизу всё оборвали

Сделаю крюк из проволоки,немцы-
не догадаются... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cуществующие авто,несуществующей страны.

Только символы Коммунизма - остались.
И почему то никто не возмущается...
:lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вы товарищи.Всё вам - не так.

Дороги - плохие,машины - некудышные.
Этот зелёный Форд - 1930 года выпуска-
приехал из Ганновера,а это 147 км... :lol: :oops:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Яблоня в Парке,снизу всё оборвали

Сделаю крюк из проволоки,немцы-
не догадаются... :lol:

-уже до воровства добрался.... вчера насобирал 6 ведер уралки.... и до этого ведер 5 собирали.... небывалый урожай яблок и огурцов в этом году... алыча поспела...
-почему своего деда в Красном Кордоне оставил....говорит....если разрешат выехать, согласен до Германии доползти... с документами непорядок у него....в смерше в войну работал, много немецских шпионов переловил.... а вы что смершевцев не принимаете ?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а вы что смершевцев не принимаете ?

Доктор,ты что тоже к нам - собрался?... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,ты что тоже к нам - собрался?... :lol:

-да, мл.внук изучает немецский язык....надо ехать с ним....его учителка посоветовала пообщаться на месте с коренным немцем....... только не знаю, как отличить настоящего немца от такого тоскующего дятла....как ты....посоветуй..... :-P :-P :-x :-x :-x
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


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Сообщений: 3514
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
надо ехать с ним

Скоро, в мировых новостях.
Доктор Сизо с внуком в Германии через Эльбу около Штелле переправляются.

И стоит заметить, " белые каски" приветствуют их :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-да, мл.внук изучает немецский язык.

Вы,приезжайте,тут институт Гёте,в Гамбурге есть.
Получит Сертификат. Есть месячный курс,есть
3-х месячный. Будет всё... :lol: :oops:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3514
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сделаю крюк из проволоки

Голод не тетка, понятненько.
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Страница 462 из 462«1...460461462
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