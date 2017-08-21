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§ NG.kz
Дороги Камыстинского района - это...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ездил в Камыстинский район, ну как ездил, пробирался можно сказать. Каждый раз, когда мне приходится направляться туда, я испытываю далеко не позитивные чувства. В этот раз особенно, т.к. только недавно поменял почти всю ходовую в машине.
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Гость
Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:37
Комментарий проходит проверку.

* 74
Re: Дороги Камыстинского района - это...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где эти, астанинский вупсень и его собрат оцифрованный пупсень??
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