NG.kz Дороги Камыстинского района - это...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:26 Недавно ездил в Камыстинский район, ну как ездил, пробирался можно сказать. Каждый раз, когда мне приходится направляться туда, я испытываю далеко не позитивные чувства. В этот раз особенно, т.к. только недавно поменял почти всю ходовую в машине.

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