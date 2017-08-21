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§ NG.kz
В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На участке между ДК «Профсоюзов» и парком Победы меньше чем за месяц построили новый спортивный парк для детей. Его официально открывали в воскресенье, 20 августа.
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Гость1
Re: В Костанае в Парке Победы открыли "Футбол лэнд"




Отправлено: 21.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока на баланс поставят, все ушатают, сетку порвут. Бездумное выкидывание денег на ветер.

§ Змея Подколодная
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
насчитал что не хватает трех(!) Просто взяли и утащили с собой. Почему родители не смотрят за детьми? Мусор уже побросали.

:-) Скоро там ничего не будет)) Все вернется на круги своя, как и было) Не доживет площадка до передачи на баланс.
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§ 112
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
112


(Пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Скоро там ничего не будет))

Цитата:
Гость1:
все ушатают, сетку порву

Хех..
Это как зачем ребенка кормить, все равно голодным будет!
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем другой человек наш областной Аким, когда улыбается....чаще улыбайтесь, и народ потянется к вам всей душой....
:-) :-) :-) :-)
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андрей
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"




Отправлено: 21.08.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второму бы тоже не мешало в спортзал походить .Может умом берёт...

1504
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"




Отправлено: 21.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у нас всегда так.... Сначала запустят,а потом только думать начинают кто же будет хозяином?

* 74
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
показуха
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