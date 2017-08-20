Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6920





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:57 Цитата: drakon:

Яблоня в Парке,снизу всё оборвали



Сделаю крюк из проволоки,немцы-

не догадаются... Яблоня в Парке,снизу всё оборвалиСделаю крюк из проволоки,немцы-не догадаются...

-уже до воровства добрался.... вчера насобирал 6 ведер уралки.... и до этого ведер 5 собирали.... небывалый урожай яблок и огурцов в этом году... алыча поспела...

-почему своего деда в Красном Кордоне оставил....говорит....если разрешат выехать, согласен до Германии доползти... с документами непорядок у него....в смерше в войну работал, много немецских шпионов переловил.... а вы что смершевцев не принимаете ?