Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 15:37
США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа, информирует ТАСС со ссылкой на американское посольство. Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок. Читать новость
Директор Пляжа
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
А за сим надо вообще закрыть эти притоны в Ё-бурге и Владике. Питера и Москвы достаточно, учитывая, что работать в полном режиме будет только московское заведение. Остальные изначально вызывали много сомнений по поводу своего применения и назначения. Развели россияне у себя под носом разведывательные вертепы...наследие Бориса Окаянного.
Все просто
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Народный артист Олег Басилашвили в интервью агентству «Росбалт» порассуждал о пропаганде на телевидении и разжигании агрессии. «Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну», — отметил он.
По мнению Басилашвили, и война в Донбассе, и проблема Крыма вызваны всеобщим нагнетанием ненависти. «Да, Россия — государство еще молодое, мы начали развиваться значительно позже, чем европейские страны. Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей… Каким образом моя великая, прекрасная родина оказалась в этом ряду? До чего же мы ее довели?» — сетует артист.
Басилашвили говорит, что ему «жутко наблюдать» за людьми, участвующими в «часах ненависти» по телевидению. «Ощущение, что у нас в России все в абсолютном порядке, а главная наша забота — судьба Украины и США. А что у крестьянки голопупенькой из какой-нибудь заштатной деревни, где остались всего три жилых избы, заработок 4-3 тысячи рублей, да и те у нее внук отбирает на пропой, — это никого не волнует. Вот что самое страшное!» — говорит он.
Артист считает, что пропагандистов в судебном порядке нужно наказывать за разжигание ненависти. «Свобода и вседозволенность — это разные вещи. Что если я пойду в детский сад и начну там ругаться матом? Меня за такое должны посадить в тюрьму. Свобода слова подразумевает ответственность говорящего за то, что он произносит. Ряд положений Уголовного кодекса и Конституции ограничивают свободу слова определенными рамками. То, что мы добились ее, — с одной стороны, хорошо. Люди говорят, что думают. И пусть говорят. Но когда свобода превращается в цирк и в школу ненависти — это отвратительно», — отмечает Басилашвили.
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