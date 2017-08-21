Цитата: 112:

Нормально там все..

Ездил и не раз, аккуратней только нужно быть..

Можно, конечно, быть оптимистом и говорить что стакан наполовину полон. Так и тут можно говорить что все нормально, ведь дорога нужна, чтобы попадать из пункта А в Б за разумное время. Пока время еще разумное. Но, также, дорога должна быть и безопасной, а уж этого нет и в помине. Скорее наоборот, разрушенное изделие стало представлять опасность бОльшую, чем если бы его вообще не было. Если уж есть дорога, она должна быть дорогой, соответствовать определению в ПДД и здравому смыслу, а не вынуждать ехать, вперившись взглядом вперед, стиснув рулевое колесо, выглядывать очередную колдое..ину. По этим же дорогам едешь в режиме газ-тормоз, и нарезаешь зигзаги от одной обочины, где кажется что "более-менее" к другой.