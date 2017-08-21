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§ NG.kz
Дороги Камыстинского района - это...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ездил в Камыстинский район, ну как ездил, пробирался можно сказать. Каждый раз, когда мне приходится направляться туда, я испытываю далеко не позитивные чувства. В этот раз особенно, т.к. только недавно поменял почти всю ходовую в машине.
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Гульнара
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому вбухивают непонятно куда по 3 мдрд. впроцветание Костаная , что еще нужно проверить! Поэтому и дороги будут еще три века такими же

§ 112
Re: Дороги Камыстинского района - это...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально там все..
Ездил и не раз, аккуратней только нужно быть..
Профайл

Мнение
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло что в Жангельдинский район в с.Торгай не ездишь по делам или работе. Там остатки асфальта с советских времен показывает только правильное направление.

правп
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я когда еду, я всех-всех вспоминаю, начиная с кулагина, который по телеку так врал про дороги

* Дантист
Re: Дороги Камыстинского района - это...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От Тобола до Житикары дороги нет, есть направление. Просто ужас какой-то. Как житикаринцы ездят в Костанай и обратно уму непостижимо!
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Sentinel
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормально там все..
Ездил и не раз, аккуратней только нужно быть..

Можно, конечно, быть оптимистом и говорить что стакан наполовину полон. Так и тут можно говорить что все нормально, ведь дорога нужна, чтобы попадать из пункта А в Б за разумное время. Пока время еще разумное. Но, также, дорога должна быть и безопасной, а уж этого нет и в помине. Скорее наоборот, разрушенное изделие стало представлять опасность бОльшую, чем если бы его вообще не было. Если уж есть дорога, она должна быть дорогой, соответствовать определению в ПДД и здравому смыслу, а не вынуждать ехать, вперившись взглядом вперед, стиснув рулевое колесо, выглядывать очередную колдое..ину. По этим же дорогам едешь в режиме газ-тормоз, и нарезаешь зигзаги от одной обочины, где кажется что "более-менее" к другой.

Гость
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормально там все..

Кто бы сомневался.

§ 112
Re: Дороги Камыстинского района - это...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sentinel:
Если уж есть дорога, она должна быть дорогой, с

Ты не видишь что ее строят и до 2020го года будут продолжать?
Ну и насчет зигзагов, хорошая практика!
Хоть там оттачиваешь свое мастерство по габаритам, а не по городским улицам среди людей..
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§ 112
Re: Дороги Камыстинского района - это...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще когда учился гонять, выезжал на такие дороги и давай гонять..
МашЫну то жалко, учишься эффективнее на много.
Хотя че там жалеть было, за 120 тысяч тенге Ауди тогда стоила..
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У6
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет что бы сделать элементарно дороги, они вбухивают миллиарды на показухи энергии будущего. А бьемся на них мы, простой народ, эти небожители на крузаках летают и чинят их из бюджетных денег.

Местный
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я надеюсь придет время когда у нас в стране восторжествует здравый смысл, руководство страны проснется от спячки и станет смотреть чуть дальше Астаны... Я частенько езжу по указанному маршруту и кроме нецензурных слов в адрес в власть имущих больше ничего... Страна дураков!

правп
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
быстро народную новость про состоянии дороги замылили пустыми перепостами про нейтральную чушь

Sentinel
Re: Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты не видишь что ее строят и до 2020го года будут продолжать?

В каком месте ее строят? От Рудного до Тобола строят? От Тобола до Денисовки строят? Речь об этих участках. У меня нет проблем с восприятием очевидной действительности.

Гость
Дороги Камыстинского района - это...




Отправлено: 21.08.17 - 16:30
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