Цитата: Бывалый:

В совке вообще было три типа остановко:

Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными. Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть. Новые остановки на трассе Кокчетав - Астана, не говоря про все остальные остановки второстепенных дорог загажены гораздо сильнее, чем при советах. И не только остановки, но и любые съезды с дорог и все придорожные кусты. Вы, конечно, скажете, что жить сегодня стали сытнее, поэтому и загажено больше пространства, но я Вам отвечу - раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.