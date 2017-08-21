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§ NG.kz
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю я на них, да думу гадаю, почему так народ остановки не прельщают? Ведь подобные конструкции в количестве 8 штук уже появлялись на проспекте Абая пару лет назад. И тогда, и сейчас они вызвали шквал негодования среди горожан. Но руководству эти замечания, что «божья роса» - они гнут свою линию по освоению.
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* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9090
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и солнце ярче

И вообще, я тогда в детский сад ходил и спал в обед! И на работу не надо было ходить! А деньги родители давали! Даёшь СССР!!! :lol: :lol: :lol:
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§ лимон
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да как-то пофиг на эти остановки, если и ждешь автобус, то 5-10 минут как правило. разбитые стеклянные стенки остановок и в астане видел. эти вроде симпатичные, опять же кроме пр.абая вряд ли где их еще будут устанавливать
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Маркс
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В совке вообще было три типа остановко:

Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными. Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть. Новые остановки на трассе Кокчетав - Астана, не говоря про все остальные остановки второстепенных дорог загажены гораздо сильнее, чем при советах. И не только остановки, но и любые съезды с дорог и все придорожные кусты. Вы, конечно, скажете, что жить сегодня стали сытнее, поэтому и загажено больше пространства, но я Вам отвечу - раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.

Гость
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:37
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Гость
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:42
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