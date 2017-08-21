NG.kz Остановки и стринги. Сравнительный фельетон



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:28 Смотрю я на них, да думу гадаю, почему так народ остановки не прельщают? Ведь подобные конструкции в количестве 8 штук уже появлялись на проспекте Абая пару лет назад. И тогда, и сейчас они вызвали шквал негодования среди горожан. Но руководству эти замечания, что «божья роса» - они гнут свою линию по освоению.

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