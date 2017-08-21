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§ NG.kz
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю я на них, да думу гадаю, почему так народ остановки не прельщают? Ведь подобные конструкции в количестве 8 штук уже появлялись на проспекте Абая пару лет назад. И тогда, и сейчас они вызвали шквал негодования среди горожан. Но руководству эти замечания, что «божья роса» - они гнут свою линию по освоению.
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§ Сергей_я
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
а так, ну пойдёт.
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