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§ NG.kz
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю я на них, да думу гадаю, почему так народ остановки не прельщают? Ведь подобные конструкции в количестве 8 штук уже появлялись на проспекте Абая пару лет назад. И тогда, и сейчас они вызвали шквал негодования среди горожан. Но руководству эти замечания, что «божья роса» - они гнут свою линию по освоению.
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* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И на стринги, и на подобные конструкции затрачивается меньше материалов, чем на их более известные модели.

Не совсем верно. Остекление стоит дороже, чем если бы вместо него был профлист.
Цитата:
и те, и другие нравятся по большей части людям молодого поколения.

Эти остановки нравятся, по большей части, тем кто не пользуется общественным транспортом.
Цитата:
В случае же с нашими остановками, стеклянные стены станут этаким экраном для стриптиза, если кому-то вдруг приспичит, удовлетворить свои природные инстинкты.

Ну, это положительный эффект, я считаю.
Цитата:
По их словам, при ежедневном ношении такая форма белья повреждает кожу и вызывает инфекции

Тут, скорее, невыполнение трусами своих функций. В случае с остановками - эти лучше чем прошлые двухстенные.
Цитата:
В то время как цена на модные стринги измеряется в несколько тысяч. Миллион тенге за одну остановку, как мне кажется, также будет подороже более практичных собратьев.

Природа цены у них разная. В случае со стрингами - это мыльный пузырь, веяние моды, спрос и многое другое, но никак не стоимость материала. В случае с остановками, всё же, там цену определяет стоимость материалов.
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§ Змея Подколодная
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот вспомнился, про бабку и стринги))))
Цитата:
Тут, скорее, невыполнение трусами своих функций

:-) А остановка какие функции за собой несет?) В моем понимании, от ветра укрыться, от дождя спрятаться. С этими остановками, ни то, ни другое сделать не представляется возможным. Для красоты разве что или для галочки.
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* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А остановка какие функции за собой несет?) В моем понимании, от ветра укрыться, от дождя спрятаться.

Я тоже так считаю.
Цитата:
Змея Подколодная:
С этими остановками, ни то, ни другое сделать не представляется возможным.

Ну с этими - более или менее возможно: закрыты с трёх сторон на уровне роста человека, есть козырёк непрозрачный.

[Исправлено: Victor Yang, 21.08.2017 - 13:44]
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§ yudjin
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4741
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут, скорее, невыполнение трусами своих функций. В случае с остановками - эти лучше чем прошлые двухстенные.

Дык и эти остановочный ПАВИЛЬОНЫ функций выполняют мало, кроме как отметины на части тротуара... тогда можно было просто столбик вкопать...дёшево и сердито. Но дешево нам же не надо!

Цитата:
Victor Yang:
Остекление стоит дороже, чем если бы вместо него был профлист.

По цене, да. Но в пункте минимализм надо сравнить количество материала на такую огрызочную остановку и если бы она была полноценным павильоном.

Цитата:
Victor Yang:
В случае с остановками, всё же, там цену определяет стоимость материалов.

ну-ну... ;-)
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§ Сергей_я
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати да. Остановки одно название. Где я иду на работу, по Жастару, там поставили хорошие. Они такие же как на конечке автовокзала. Я думал что такие везде поставят. Ан нет, на Абая по прежнему порнография, а не остановки. Как говорила одна моя знакомая в таких случаях, "обнять и плакать".
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Гость
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 13:48
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Дык и эти остановочный ПАВИЛЬОНЫ функций выполняют мало

Вот я согласен был с прошлыми остановками. А что в этих-то не так? Честно, не пойму. Заполнят межстекольное пространство рекламой - будет и от солнца по бокам защищать. Если речь о малой площади - так это несколько другой вопрос.
Цитата:
yudjin:
ну-ну...

Это если номинально сравнить себестоимость двух павильонов - стеклянного и металлического.
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§ Сергей_я
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что в этих-то не так?

нет защиты от дождя, снега, ветра.
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* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
нет защиты от дождя, снега, ветра.

Ну как нет-то??? Стены с трёх сторон есть? Козырёк есть? Или нужны стены с четырёх сторон, дверью, крышей и отоплением?
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§ Сергей_я
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Стены с трёх сторон есть?

ну толк от них, от стен, если они не полные?
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* Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ну толк от них, от стен, если они не полные?

Так заполнят же стеклом.
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§ Сергей_я
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так заполнят же стеклом.

сверху там с пол метра расстояние. Неужели нельзя было глухую стенку сделать? Тоже самое задняя стенка. Вы видели остановки на Жастаре, или на конечке автовокзала? не знаю может они еще где стоят. Вот там сделано хорошо. Да. они громоздкие, но можно было по типу таких сделать, только поменьше.
Сразу же видно, что на Абая остановки сделаны не для ЛЮДЕЙ, а для РЕКЛАМЫ. Вот и все.
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Гость
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 14:11
Комментарий проходит проверку.

§ Горожанин_kst
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.08.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
нужны стены с четырёх сторон, дверью, крышей и отоплением?

Даёшь автостанцию на каждой отдельной автобусной остановке славного Кустаная!)))
Помнишь, Вить, типовые советские автостанции?) В Рудном такая осталась, раньше и в Кустанае была, сейчас в ней гимнасты ДЮСШ занимаются.
Возможно пошире их надо делать, более закрытыми с боков, с крышей двускаткой, чтоб от косого дождя защищать..а так, ну пойдёт.
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