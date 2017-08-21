Цитата: И на стринги, и на подобные конструкции затрачивается меньше материалов, чем на их более известные модели.

Не совсем верно. Остекление стоит дороже, чем если бы вместо него был профлист.

Цитата: и те, и другие нравятся по большей части людям молодого поколения.

Эти остановки нравятся, по большей части, тем кто не пользуется общественным транспортом.

Цитата: В случае же с нашими остановками, стеклянные стены станут этаким экраном для стриптиза, если кому-то вдруг приспичит, удовлетворить свои природные инстинкты.

Ну, это положительный эффект, я считаю.

Цитата: По их словам, при ежедневном ношении такая форма белья повреждает кожу и вызывает инфекции

Тут, скорее, невыполнение трусами своих функций. В случае с остановками - эти лучше чем прошлые двухстенные.

Цитата: В то время как цена на модные стринги измеряется в несколько тысяч. Миллион тенге за одну остановку, как мне кажется, также будет подороже более практичных собратьев.

Природа цены у них разная. В случае со стрингами - это мыльный пузырь, веяние моды, спрос и многое другое, но никак не стоимость материала. В случае с остановками, всё же, там цену определяет стоимость материалов.