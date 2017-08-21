Дарвин Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 94

Регистрация: 20.08.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 Это хорошо! Но чтобы не наступить снова на те же грабли -всё должно быть прозрачно. А то к рукам деятелей, которые собирают эту благотворительную помощь, прилипает часть денег. Делать надо с обязательной выпиской приходного кассового ордера какого-нибудь общественного фонда. Благо их в каждом городе и районе хватает. А по итогам года публиковать в местных СМИ ФИО людей и суммы, которые они пожертвовали на родной край, а также расписывать куда эти деньги были направлены.

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОЗРАЧНО!!!