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≡ Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О любви к малой Родине, в том числе в денежном выражении, шла речь на аппаратном совещании в облакимате. Названная акция вписалась в Программу модернизации общественного сознания, в которую превратилась одноименная статья главы государства.
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ДИ
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 11:45
Комментарий удален модератором.

100
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Акция объединяет гражданские инициативы

Типа добровольные пожертвования? Сколько же у нас богатых и щедрых людей!
Когда ждать новых уголовных дел? Или еще недостаточно "накопили"?

ДИ
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 12:00
Комментарий удален модератором.

§ Змея Подколодная
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Типа добровольные пожертвования?

Добровольно-принудительно.
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Алексей
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Типа добровольные пожертвования? Сколько же у нас богатых и щедрых людей!

а вы знаете как не удивительно, достаточно, к примеру Джаксыбеков построил мечеть в Карабалыке и отремонтировал и полностью оснастил школу, продолжать примеры? очень много состоятельных и состоявшихся людей выехавшие за пределы РК которые болеют душой за свою малую родину, не чернят на сайтах своих земляков и малую родину, а реально помогают при чем даже многие анонимно, о какой вы коррупции говорите? вам что везде мерещится коррупция, это что богоугодное дело стало коррупцией?

* drakon
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Добровольно-принудительно.

Социальная ответственность Бизнеца-называется... :lol:
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§ 112
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И заметьте, кто больше всех орет о хороших дорогах, об озеленении, о садах, никто ни вклал ни копейки..
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§ Дарвин
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 21.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо! Но чтобы не наступить снова на те же грабли -всё должно быть прозрачно. А то к рукам деятелей, которые собирают эту благотворительную помощь, прилипает часть денег. Делать надо с обязательной выпиской приходного кассового ордера какого-нибудь общественного фонда. Благо их в каждом городе и районе хватает. А по итогам года публиковать в местных СМИ ФИО людей и суммы, которые они пожертвовали на родной край, а также расписывать куда эти деньги были направлены.
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОЗРАЧНО!!!
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пэтриот
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря я тоже думал что это добровольно принудительная акция. Но потом случайно узнал что мой сосед пожертвовал несколько млн на строительство. Зная моего соседа я не думаю что его принудили.

* Victor Yang
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9083
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Зная моего соседа я не думаю что его принудили.

Ну как принудили... Просто потом когда-нибудь, ему также власти не пойдут навстречу. Например, тендер не объявят "под него". У нас сейчас во всех сферах взаимные уступки - жить чётко по закону пока не для нас.
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Гость
Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года




Отправлено: 21.08.17 - 13:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года




Отправлено: 21.08.17 - 14:09
Комментарий проходит проверку.
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