NG.kz "Свидание" с астероидом Флоренс состоится 30 августа - 1 сентября



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29324

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:13 Именно в это время астероид окажется на максимально близком для себя расстоянии от Земли — 7 млн км. Это примерно равно 18-ти расстояниям от Земли до Луны.

Читать новость



