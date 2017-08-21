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≡ "Свидание" с астероидом Флоренс состоится 30 августа - 1 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Свидание" с астероидом Флоренс состоится 30 августа - 1 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно в это время астероид окажется на максимально близком для себя расстоянии от Земли — 7 млн км. Это примерно равно 18-ти расстояниям от Земли до Луны.
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Директор Пляжа
Re: "Свидание" с астероидом Флоренс состоится 30...




Отправлено: 21.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошел закупать соль, тушенку и другие консервы.
По ходу Майя на 5 лет ошиблись. Бывает.

§ Змея Подколодная
Re: "Свидание" с астероидом Флоренс состоится 30...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Увидеть его смогут только обладатели телескопа

Счастливчики)
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