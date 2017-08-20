Цитата: я против:



опять пропаганда алкоголизма.

может хватит уже.

А о чём тогда Геноциду писать?! У него здесь "атчёт отом чего случаица", как уже верно было подмечено. Ну если не про пьянку, так про курей и про рабов. Разве лучше?! Ну или начнётся безудержное лизание акимату и обливание всех несогласных помоями. Оно нам надо?!