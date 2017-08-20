Серый волк Re: Фонтан на Каирбекова-Лермонтова в Костанае. Видео #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8985

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:08 Цитата: Лолкекбешбармак:

Музыка как будто из леденящего душу триллера.

Хорошая музыка. Под такую приближаться хорошо к останкам города Аральск и к перекрёсткам в Костанае.

Да, гражданин, и вообще радоваться надо как 112-й.

Сколько вон узбеки про три колодца пели везде, воду хотели?

Вот вода наверное вняла просьбам пустынных граждан. Только они эту песню везде пели. Вода наверное не знала куда пробиваться, но только благодаря чутким действиям акимата вода смогла найти место, где быстрее всего идет опустынивание!