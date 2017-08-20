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§ NG.kz
Фонтан на Каирбекова-Лермонтова в Костанае. Видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно в 13.30 на пересечении Каирбекова-Лермонтова было вот так
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Лолкекбешбармак
Re: Фонтан на Каирбекова-Лермонтова в Костанае. Видео




Отправлено: 20.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музыка как будто из леденящего душу триллера.

§ Серый волк
Re: Фонтан на Каирбекова-Лермонтова в Костанае. Видео
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8985
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.08.17 - 04:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лолкекбешбармак:
Музыка как будто из леденящего душу триллера.

Хорошая музыка. Под такую приближаться хорошо к останкам города Аральск и к перекрёсткам в Костанае.
Да, гражданин, и вообще радоваться надо как 112-й.
Сколько вон узбеки про три колодца пели везде, воду хотели?
Вот вода наверное вняла просьбам пустынных граждан. Только они эту песню везде пели. Вода наверное не знала куда пробиваться, но только благодаря чутким действиям акимата вода смогла найти место, где быстрее всего идет опустынивание! :-P
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