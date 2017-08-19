юля елиссева Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в... #17





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Регистрация: 14.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:13 Цитата: Иринка:

шутка-то старая КВН-ская

очень может быть! просто зомбоящик не смотрю вообще уже лет 15.

Цитата: Иринка:

это не Ленинский путь разместил, а пользователь группы в комментах.

госзаказную прессу тоже не читаю, от нее острый тошнотворный рефлекс. А кто кинул ссылку не разбиралась.