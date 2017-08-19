/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в Рудном пикантно пошутила про костанайского акима		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в Рудном пикантно пошутила про костанайского акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тюменские КВН-щики поздравили рудничан 18 августа. Все шутки, привезенные командой "Союз" что называется "зашли", но особенный фурор произвела песня, главными героями которой стали Нурсултан Назарбаев и аким Костанайской области.
Читать новость

Никоретта
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 20.08.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мне вот это особенно нравится:

тот случай, когда пародия не хуже обожаемого мной оригинала....
;-)

Иринка
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 20.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, во-первых, это не Ленинский путь разместил, а пользователь группы в комментах. А во-вторых, шутка-то старая КВН-ская, адаптировали под акима и все. Пффф...

§ юля елиссева
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.08.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иринка:
шутка-то старая КВН-ская

очень может быть! просто зомбоящик не смотрю вообще уже лет 15.
Цитата:
Иринка:
это не Ленинский путь разместил, а пользователь группы в комментах.

госзаказную прессу тоже не читаю, от нее острый тошнотворный рефлекс. А кто кинул ссылку не разбиралась.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 4
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх