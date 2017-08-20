Фрай Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная #5







Отправлено: - 18:29 При социализме было неравноправие: колхозники до 70-х годов не имели паспортов, матери-одиночки первыми получали квартиры, завмаги и компартчиновники едой и вещами были обеспечены только, футболисты получали зарплату, числясь рабочими, офицерами.

А капитализм сам по себе несправедлив и зарплаты за одинаковую работу не одинаковы: зарплата технички в детсаде в десятки раз меньше зарплаты технички в Газпроме, также зарплата костанайского футболиста во много раз меньше зарплаты футболиста ФК Челси.