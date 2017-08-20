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§ NG.kz
«Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федерация футбола Казахстана разрешила проведение матчей на Центральном стадионе Костаная. Сегодня "Тобол" встретится с "Таразом" именно там.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 20.08.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра сегодня, вход бесплатный. Пойду с другом посмотрю... 1000 лет не видел, как наши мяч гоняют...
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Читатель 1
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там,наверное, и 5000 не набиралось никогда. Один..... через лет 5 опять будут капремонтировать ("строители")

Северский
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ходить на их смотреть? Пустая тратавремени. Пусть научаться футбол играть! Я лучше посмотрю Амкар -Зенит , начало так же 18:00.От этого матча удовольствия получишь.Худший Анжи лучше Тобола играет!

Зидан
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо вообще обьявить байкот, самим не ходить и отговаривать других!!! Чтобы стадион был всегда пустой!! Это же чистое издевательство !! У людей , особенно у женщин з.п. по 40 тыс. А они , получают по миллион тенге . Гмурман благодаря отцу вообще ни разу не выходил на поле, но исправно получает свой миллион!! Стыд и позор!!!!

Фрай
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При социализме было неравноправие: колхозники до 70-х годов не имели паспортов, матери-одиночки первыми получали квартиры, завмаги и компартчиновники едой и вещами были обеспечены только, футболисты получали зарплату, числясь рабочими, офицерами.
А капитализм сам по себе несправедлив и зарплаты за одинаковую работу не одинаковы: зарплата технички в детсаде в десятки раз меньше зарплаты технички в Газпроме, также зарплата костанайского футболиста во много раз меньше зарплаты футболиста ФК Челси.

андрей
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего сделали то ???? Те же ужасные места для сиденья , где коленки упираются вперед сидящего , захочешь выйти не пройдешь , а крыша так же , что есть что нет .И впрямь оставили для следующего акима отдушину

Читатель 1
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало денег, чрезвычайно мало....за миллиард сидений лучше не было и крыш тоже)) так что извиняйте...(под зонтиком посидите или об поле погрейтесь)

* Доктор СИЗО
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Те же ужасные места для сиденья , где коленки упираются вперед сидящего , захочешь выйти не пройдешь ,

Товарищ Андрей о какой тесноте вы говорите....там же можно одному на весь ряд растянуться....и ближайшего караульного попросить спинку почесать....
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