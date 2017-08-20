Директор Пляжа Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены... #41







Отправлено: - 21:46 Цитата: 112:

В реале пробовал хоть что то?

Конешно, как и ты за Тарана и Герцена боролся, в одиночном пикете и у акимата спал с чаем Асем, на лавочке где голубей кормят.

Цитата: 112:

Может не знаешь как это ответственно и порой тяжело?

Знаю, когда примешь на грудю и понимаешь что уже тяжело и ответственно и надо еще принять, что бы с себя перед собой ответственность снять и идти обличать, пусть и анонимно три сотни проплаченной массовки хавающей еду из лучших ресторанов и ходящих справлять нужду в невидимые туалеты. Ой, а скажи они что массовку с собой таскают или тут набирают..а сколько стоит поучавствовать в ней.. 5000 тенге за вечер хоть плотют..может тоже на ДР Кустаная сходить подработать..знаешь где записаться можно?