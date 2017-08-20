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≡ На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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* Доктор СИЗО
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 20:25
Комментарий удален модератором.
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Ольге
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Вечер был классный, все ждали выступление Ани Лорак и дружно скандировали, когда её звали . И под песни подпевали.

девчат, как то неудобно, хоть бы скинулись и цветов подарили, она же пела для вас, черствые у нас люди , благодарить надо всегда тех кто оказывает тебе услуги.

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
видила

Ну ну..
В массовке она стояла..
Кстати с русским не лады?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я хочу объективности, то

Какой?
Что ты несешь?
На фото посмотри мои, где ты там это видишь?
Те 22 человека рядом не в счет..
На народишко сиотри, а не на специально выученных для этого людей..
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, туда к массовке и полиции уже в 22.00 не протолкнешься, даже если захочешь, чтобы что то увидИть..
Так что давайте не гоните то..
Каждый год одна и та же песня, в том году кстати тоже, по моему тоже кто то приезжала..
И да, не нужно сравнивать журналистов, которые сами по себе такая же массовка, потому что пропускают их..
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Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Живите

Это что, типо разрешение?
А не много на себя берешь?
Лично мне ты вообще до одного ...
Просто с детства так воспитан, что не люблю ложь, вранье и провокации.
Вижу, обличаю. Не взирая не на что.
;-)

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Таким, как 112 й, а таких там было 90 процентов зрителе

А зачем собственно таким как я, которые живут в сотне метров от Горняка?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вижу, обличаю

Не вижу смысла, делать это очень анонимно в интернете..
В реале пробовал хоть что то?
Может не знаешь как это ответственно и порой тяжело?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера прикол, хотел выпить как все, и чтобы не выпить, пошел потаксовал немного, на 8900..
Это с 12ти, полчаса в пробке на Горняков застрял, ну и до 5ти утра покатался..
Ну минус бензин, думаю неплохо..
Намотал примерно 95 км..
Ох и атская это работа..
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Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На народишко сиотри

Цитата:
112:
Кстати с русским не лады?

Цитата:
112:
Какой?
Что ты несешь?

В отличии от тебя, я несу людям радость.
Часто жену на руках, в портмоне деньги и удостоверение.
На плече сумку, в руках пакет, на голове кепкам.
Ну и далее по обстоятельствам.
А что ты несешь?
Кур и пиво, ну так это уже неактуально.

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что интересно, совсем не помню за много лет, хотелось ли мне в туалет на день города и металлурга..
Как то тоже не задумывался над тем, куда все ходят..
Да, один раз мой братан по матери извиняюсь, обописал Космонавтов 9, там участковый пост стоит..
Вот дурачок то, это же надо так на день города упиться..
Штраф за него я отдал..
Но вот как то не думал и не гадал даже после этого..
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Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В реале пробовал хоть что то?

Конешно, как и ты за Тарана и Герцена боролся, в одиночном пикете и у акимата спал с чаем Асем, на лавочке где голубей кормят.
Цитата:
112:
Может не знаешь как это ответственно и порой тяжело?

Знаю, когда примешь на грудю и понимаешь что уже тяжело и ответственно и надо еще принять, что бы с себя перед собой ответственность снять и идти обличать, пусть и анонимно три сотни проплаченной массовки хавающей еду из лучших ресторанов и ходящих справлять нужду в невидимые туалеты. Ой, а скажи они что массовку с собой таскают или тут набирают..а сколько стоит поучавствовать в ней.. 5000 тенге за вечер хоть плотют..может тоже на ДР Кустаная сходить подработать..знаешь где записаться можно?

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Конешно, как и ты за Тарана и Герцена б

Все понятно с тобой..
Значит нет..
Нет такой позиции в реале..
Это как то печально смотрится что ли..
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально что в интернете большинство одно, в реале другое..
Но ведь тема не об этом..
Тема о нашей несравненной Ани Лорак..
Мне она нравится..
Особенно в связке с Лепсом..
- Не хватает слов, не хватает нот, рассказать тебе то о чем поет...
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§ Дантист
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 20.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День города был классный! Чего бы тут не писали злопыхатели. Администрации города и организаторам благодарен за этот праздник! Все было чудесно, такое полузабытое явление как парад, получился на славу, коллективы городских учреждений прошли и таксисты красиво проехали. Короче всем моим коллегам и друзьям понравилось.
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