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§ NG.kz
"Тобол" сыграл вничью с "Таразом" и прервал серию поражений в КПЛ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29322
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФК "Тобол" сыграл вничью с "Тарасом" на стадионе "Центральный" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

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* Доктор СИЗО
Re: "Тобол" сыграл вничью с "Таразом" и...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничья на своем поле приравнивается к проигрышу. Стадион новый испоганили. Соперник играл в меньшенстве и гол ответный забил. Не ожидали этот гол???
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Гость
"Тобол" сыграл вничью с "Таразом" и прервал серию поражений в КПЛ




Отправлено: 20.08.17 - 21:49
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