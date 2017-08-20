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≡ На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29322
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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* Доктор СИЗО
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут упомянули про отсутствие сортиров на празднике. Таким, как 112 й, а таких там было 90 процентов зрителей, сортиры не нужны. Для настоящего степняка каждый кустик - дом родной. И спрячет и оботрет. ))))))
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Ольге
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Вечер был классный, все ждали выступление Ани Лорак и дружно скандировали, когда её звали . И под песни подпевали.

девчат, как то неудобно, хоть бы скинулись и цветов подарили, она же пела для вас, черствые у нас люди , благодарить надо всегда тех кто оказывает тебе услуги.

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
видила

Ну ну..
В массовке она стояла..
Кстати с русским не лады?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я хочу объективности, то

Какой?
Что ты несешь?
На фото посмотри мои, где ты там это видишь?
Те 22 человека рядом не в счет..
На народишко сиотри, а не на специально выученных для этого людей..
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, туда к массовке и полиции уже в 22.00 не протолкнешься, даже если захочешь, чтобы что то увидИть..
Так что давайте не гоните то..
Каждый год одна и та же песня, в том году кстати тоже, по моему тоже кто то приезжала..
И да, не нужно сравнивать журналистов, которые сами по себе такая же массовка, потому что пропускают их..
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Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Живите

Это что, типо разрешение?
А не много на себя берешь?
Лично мне ты вообще до одного ...
Просто с детства так воспитан, что не люблю ложь, вранье и провокации.
Вижу, обличаю. Не взирая не на что.
;-)

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Таким, как 112 й, а таких там было 90 процентов зрителе

А зачем собственно таким как я, которые живут в сотне метров от Горняка?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вижу, обличаю

Не вижу смысла, делать это очень анонимно в интернете..
В реале пробовал хоть что то?
Может не знаешь как это ответственно и порой тяжело?
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера прикол, хотел выпить как все, и чтобы не выпить, пошел потаксовал немного, на 8900..
Это с 12ти, полчаса в пробке на Горняков застрял, ну и до 5ти утра покатался..
Ну минус бензин, думаю неплохо..
Намотал примерно 95 км..
Ох и атская это работа..
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Гость
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски




Отправлено: 20.08.17 - 21:38
Комментарий проходит проверку.

§ 112
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:44
Комментарий проходит проверку.
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Гость
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски




Отправлено: 20.08.17 - 21:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски




Отправлено: 20.08.17 - 21:46
Комментарий проходит проверку.
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Страница 3 из 3«123
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