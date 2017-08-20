112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5103





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:22 Цитата: кустанаец:

для властей главнее оказалась религия

Не для властей, а для нашего народа..

А первого сентября и хорошо, что не получится подлизаться к Учителям с тем, чтобы показать кто больше даст взятку, у того больше букет..