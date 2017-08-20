112 Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены... #34





(Пользователи) Сообщений: 5894

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:45 И да, туда к массовке и полиции уже в 22.00 не протолкнешься, даже если захочешь, чтобы что то увидИть..

Так что давайте не гоните то..

Каждый год одна и та же песня, в том году кстати тоже, по моему тоже кто то приезжала..

И да, не нужно сравнивать журналистов, которые сами по себе такая же массовка, потому что пропускают их..