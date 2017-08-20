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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то в каспии поменялось, муть какая то и в ЕРЦ..
Может и к лучшему..
Опять привыкать..
Одна платешка не прошла даже..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
тихо сам с собою?

А мне вот скажи, ты зачем?
Просто интересует этот момент..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
для властей главнее оказалась религия

Не для властей, а для нашего народа..
А первого сентября и хорошо, что не получится подлизаться к Учителям с тем, чтобы показать кто больше даст взятку, у того больше букет..
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:

Вы правы....112й сегодня не такой как всегда....весь какой то обкаканный....со вчерашнего дня.... Когда его не пустили на концерт.... Может он билет забыл купить?????
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:38
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 21:39
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 341 из 341«1...339340341
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