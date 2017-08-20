112:

Еще раз, это кто то там себя так показывает?

112:

а что, что в личке пишет мне данный экземпляр и подговаривает против того или иного, это есть хорошо

112:

Это вот в личке, называется провокацией, на тем более на нац почве..

Тут он меня подговаривает против, там их против меня..