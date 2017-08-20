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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Лишь бы пернуть в ответ. Фу в

Еще раз, это кто то там себя так показывает?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати а что, что в личке пишет мне данный экземпляр и подговаривает против того или иного, это есть хорошо?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вот в личке, называется провокацией, на тем более на нац почве..
Тут он меня подговаривает против, там их против меня..
Считаю это в корне неправильным..
Кто это, пусть узнает себя сам..
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема про школьные знания и эрудированность вообще, это слабое место у простыни. Он не может забыть, а главное -простить тех школьных учителей, которые из жалости ставили ему тройки , когда он начинал умничать, вместо ответа на уроке. Он и сейчас считает себя умнее, чем на самом деле. А если кто не верит-начинает беситься и обзываться.
Впрочем, на ,,безрыбье'' на деградирующем форуме, он для редакции создаёт видимость дискуссии(как и оцифрованный). Сегодня, например, у него день на ,,а''.
Андрей, Алексей, и даже Ануфрий. Дискутирует сам с собой, создаёт видимость.
Печалька, чо там и говорить. Главное, что редактор считает, как та маркиза....что все хорошо...

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще раз, это кто то там себя так показывает?

Цитата:
112:
а что, что в личке пишет мне данный экземпляр и подговаривает против того или иного, это есть хорошо

Цитата:
112:
Это вот в личке, называется провокацией, на тем более на нац почве..
Тут он меня подговаривает против, там их против меня..


на латиницу вроде еще не перешли,
а некоторых уже не понять. о чем они. о ком они.
представляю что будет когда перейдут.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Главное, что редактор считает, как та маркиза....что все хорошо...


есть такое,но такое мнение здесь табу.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не показывай свою убогость. Лучше бы посчитал количество залпов , умножил на 6 миллионов теньге. И на эту сумму подал иск на рудненский акимат. Лучше бы детям малоимущих граждан , одежды и обувь купили на эти миллионы теньге. Ты же задницу рвешь.Хочешь прославиться. Или кишка тонка?
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Андрей, Алексей, и даже Ануфрий. Дискутирует сам с собой, создаёт видимость.


анисья там вроде есть. ну это только слепой не увидит.
их в списке нехороших нет.
Ответить Новый топик
Страница 340 из 340«1...338339340
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