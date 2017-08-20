Цитата: анисья:

День открытых дверей в местном Кащенко?

А почему забыл про КГБ и другие карательные органы, которые зорко следили что бы все как один по струнке ходили и на эти праздники обязательно приходили. Как мантру повторяли "Слава КПСС"-"КПСС Слава". Все комсомольцы обязательно при значках, пионеры при галстуках и октябрята шли дружным строем следом.

эх..зря вы так Анисья или не Анисья, зачем так с сарказмом я ведь жил в то время, даже кандидатом в члены КПСС был, разве плохо было? везде нужен порядок, вы думаете почему молодежь сейчас так бесится и прыгает как услышит какую музыку, потому как не работает толком, если бы они упахались на работе с лопатой в руках или за станком то навряд ли так прыгали и скакали, а то сидят за компьютерами в прохладном офисе, вот и бесятся от жира, работать надо, раньше если экскаватор поломался не ждали пока починят брали лопаты и копали, а смотрю чинят теплотрассу, подхожу сидят спрашиваю, что вы сидите, говорят на экскаваторе гидравлика полетела, я говорю, а что потихоньку лопатами копали бы, а они послали меня матерными словами, вот такой у нас народ пошел не хотят работать.