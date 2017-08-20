Цитата: Алексей:

артисты были одеты строго культурно в костюмах в галстуке, женщины артистки черны низ белы верх, юбки обязательно ниже колена строгие прически, ни какого намека на сексуальность

накипело продолжу, вот видите Алексей, какие были все культурные, встал строго ни каких телодвижении, спел не моргнув, зрители дружно похлопали, вручили от прафкома и парткома и трудовых коллективов представители организации в строгих костюмах букеты цветов, причем местных сортов и все, и ни каких там выскакивании на сцену непонятных граждан и гражданок, а сейчас что артистка почти полуголая и что то там дрыгается, срамота, все это тлетворная зараза запада, почему не выступали творческие коллективы города организации, и журналистка о каких то туалетах пишет, а где о почетных гражданах города о передовиках производства о достижениях? для чего вообще такой праздник, раньше на таких праздниках все выступали, не было ни одного зрителя не задействованного в праздничной программе все пели и плясали есть голос слух нет голоса слуха, за этим партком и профком строго следил все были охвачены праздником, а потом после окончания праздника все дружно обмывали выступление, мне то же доводилось петь в коллективе еще сказали как Магомаев поешь.