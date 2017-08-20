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≡ На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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§ Victor Yang
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9076
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да и судя по всему, вы вообще при "совке" не жили, коли тут такую чушь пишите.
Типо юморнули считаете?

Это же тот же Галым, который точек не ставит. Двуличный тип, судя по всему.
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андрей
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сама статейка пропитана использованным контрацептивом , желчь сплошная . Руководители Рудного молодцы , Лорак ....она что должна была с Ковальской лично попрощаться ????Приехала , гонорар отработала , уехала

Товарищ Ын
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
секса в СССР не было.


Полностью фраза звучала так: "секса в СССР нет, но есть любовь".

Видать некоторые Алексеи родились от секаса, а не от любви.

Анисим
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
артисты были одеты строго культурно в костюмах в галстуке, женщины артистки черны низ белы верх, юбки обязательно ниже колена строгие прически, ни какого намека на сексуальность

накипело продолжу, вот видите Алексей, какие были все культурные, встал строго ни каких телодвижении, спел не моргнув, зрители дружно похлопали, вручили от прафкома и парткома и трудовых коллективов представители организации в строгих костюмах букеты цветов, причем местных сортов и все, и ни каких там выскакивании на сцену непонятных граждан и гражданок, а сейчас что артистка почти полуголая и что то там дрыгается, срамота, все это тлетворная зараза запада, почему не выступали творческие коллективы города организации, и журналистка о каких то туалетах пишет, а где о почетных гражданах города о передовиках производства о достижениях? для чего вообще такой праздник, раньше на таких праздниках все выступали, не было ни одного зрителя не задействованного в праздничной программе все пели и плясали есть голос слух нет голоса слуха, за этим партком и профком строго следил все были охвачены праздником, а потом после окончания праздника все дружно обмывали выступление, мне то же доводилось петь в коллективе еще сказали как Магомаев поешь.

андрей
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа фраза про секс в СССР появилась следующим образом .Телемост Познер и Донахью , с американской стороны задали вопрос мол у них на ТВ сплош насилие и секс и как обстоят дела с этим на ТВ СССР. Женщина с нашей стороны ответ начала с фразы в СССР секса нет .....и не успев договорить на телевидении была заглушенна смехом .С тех пор незаконченная фраза ушла в народ , ну еще некоторые заумные используют фразу в своих исторических домыслах

анисья
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:

День открытых дверей в местном Кащенко?
А почему забыл про КГБ и другие карательные органы, которые зорко следили что бы все как один по струнке ходили и на эти праздники обязательно приходили. Как мантру повторяли "Слава КПСС"-"КПСС Слава". Все комсомольцы обязательно при значках, пионеры при галстуках и октябрята шли дружным строем следом. А тех кто слушал джаз, выявляли и расстреливали, ведь завтра он Родину предаст.
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