андрей Re: Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе... #1







Отправлено: - 10:14 Всегда таким завидовал балаболам , степень учёная , ходят из шоу в шоу , печатаются с завидной регулярностью , за всё это денежку имеют , а КПД нулевое .Как гороскоп , из тысячи козерогов хоть один да помрет , а скажут сбылось предсказание .Ему бы это рассказать Молдомусу Конгантиеву , бывшему министру МВД Киргизии , в 2010 году , тот бы ему лихо объяснил на своих выбитых зубах как играть с народом .