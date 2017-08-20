Бек Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя... #1







Отправлено: - 08:38 Идеи англосаксов в действии!! Не удалось уничтожить с помощью одного ефрейтора, теперь придумали другое оружие мусульманский фактор! борьба была , есть и будет против Бывшего СССР. В Китае уйгуры, в бывшем СССР тоже много мусульман. Разделяй и властуй - формула работает безотказно!!!