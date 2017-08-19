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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый такой залп Авроры 6 миллионов бюджетных денег стоит.....устроили пир во время чумы....беготня сельских спортсменов, наподобие тебя...
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123
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Каждый такой залп Авроры 6 миллионов бюджетных денег стоит...

Авроры стоил потерей страны, сильной страны..
А вот в салюте где ты увидел слово бюджет?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старперам салют!


Зацените. Драчка и полицейский "не при делах", когда при деле.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Лишь бы пернуть в ответ. Фу воняет!!!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
такие все заботливые. туалетную бумагу кто ?
штанишки поддержать.
вытереть.
песню спеть на ночь. баю баюшки баю.
бригада 112 на выезд.

Ну а как не пожалеть-то убогого?! Его, если тронь, содержимое расплескается на несколько страниц Форума. Амбре то ещё. Вот люди и стараются за-ради нашей с вами пользы. Берегут, так сказать...
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гульмира Кожамкулова, один из разработчиков пособия, считает: знание разговорной лексики и умение отличать её от официальной – навыки, необходимые современному человеку.

Автор учебника заверяет: обновлённое содержание будет способствовать развитию грамотности и критического мышления у учеников. Такие слова, как «эмотикон», «подкаст» или «пиарить» уже давно применяются не только при общении, но и в средствах массовой информации. Польза подобных заданий очевидна: школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики. В учебнике подробно объясняется, какие выражения нельзя использовать в официальной речи, и почему. Таким образом, пособие помогает школьникам формировать грамотную устную и письменную речь, учит распознавать лексические единицы разных уровней и стилей.

Ну чо - есть несогласные с этим?
А то развонялись...

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Берегут, так сказать...


да забрали бы тогда лучше к себе домой.
и жили бы вместе.
не знаю правда, приучен ли к туалету.
а то он приютился на батареях форума, и живет не тужит.
берегут же..
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