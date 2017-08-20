Цитата: Быаалый:

Презервативов и прочих контрацептивов не было в продаже.

А зачем они? Секса же нет...

половой акт был, по простому по рабочий - крестьянский, ну вы знаете как, и при чем только зарегистрированном браке, но секса в таком понятии, как всякие там позы не был, это считалось извращение, ни это было главное в жизни трудящихся, а созидательны труд, во благо строительства коммунизма, Алексей на счет строительства туалетов, ни кто их не строил для каких то мероприятии, потому как стройматериалы нужны были на стройки Социализма, просто граждане были сознательные и дисциплинированные, перед такими мероприятиями очищали свой желудок и мочевой пузырь от отходов производства, и были готовы на многочасовые мероприятия и не задавали глупых вопросов типа где здесь туалет?