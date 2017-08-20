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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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Читатель 1
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю "минное поле" во дворах вокруг (бедные жители, долго будут вспоминать лорак, наступив в г...))

пэтриот
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря - никто там не надрывался ,,Ани Лорак выходи,,, были пару фанаток и все . Все было пристойно и культурно , пьяных не видел .Пару человек цедили весь концерт по бутылке пива и все ( за всех не скажу , только там где мы стояли). Концерт понравился , фейерверк отличный , все мои довольные.
Теперь ждём день города Костаная, надеюсь будет ещё лучше . Насчёт фейерверка правда сомнения , уж больно красивый был в Нужном.

Иван
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это потому что мы далеки от цивилизации и придуманные раньше времени законы не привыкли исполнять. Перед массовым мероприятием полиция, СЭС, пожарники и акимат должны обследовать объект и заключить акт и только после разрешить... Как то по колхозному все у нас, а потом удивляемся почему давка и беспорядки...

Алексей
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моему в советские времена всегда на всех праздничныЦитата:
Читатель 1:
Какие-то вы странные вопросы задаете, мы никогда туалеты не устанавливаем, - удивилась девушка с бейджиком «Организатор», к которой мы подошли за консультацией.

просто она молодая не застала те времена, в советские времена всегда на всех праздничных мероприятиях по периметру устанавливали туалеты с умывальниками и сушилками и всегда была туалетная бумага, на праздничных мероприятиях никогда с пивом в руке не ходили, все были взаимно вежливые, эмоции проявляли сдержано, хлопали в ладоши если эмоции переполняли, да и артисты были одеты строго культурно в костюмах в галстуке, женщины артистки черны низ белы верх, юбки обязательно ниже колена строгие прически, ни какого намека на сексуальность, так как секса в СССР не было.

Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:

А при чем тут вообще советские времена?
К чему вброс то?
Да и судя по всему, вы вообще при "совке" не жили, коли тут такую чушь пишите.
Типо юморнули считаете?
Ну так очень знаете ли неудачно.
Вообще надо было окунутся в глубь веков и сказать, какие такие туалеты.
Не наше это, на свежем воздухе нужду лучше справлять и не чего нас загонять в цивилизованные рамки.
А еще всегда забавляет это.."Секса в СССР не было", вот только рождаемость почему то была в 4 раза выше.
Поди все непорочно зачаты были.

§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А ведь на нее внимания никто не обращал практически..
Парочка проплаченных Туси были и все, и то они с их бригадой прилетели..
Профайл

100
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые фото в альбоме по ссылке просто ОГОНЬ! Надежда, вы прирождённый папарацци!

Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по высказываниям двух неполживых не разу очевидцев (112 и пэтрика), Надежда Ковальская лукавит.
Как так можно вводить народ в заблуждение?
Ждем извинения :-)

пэтриот
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа
.Как так можно вводить народ в заблуждение?

Я ясно написал, где мы стояли ( справа от сцены) фанатов не было . Перед сценой в центре - да , были . Букет цветов подарили (один, считаю что это мало), охрана бегала за ней (зря, никто бы её на сувениры не порвал). Все было красиво и музыкально - не более .Да и люди вокруг не ,,заламывали руки,, . Красивый день города без ЧП .

Быаалый
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А еще всегда забавляет это.."Секса в СССР не было", вот только рождаемость почему то была в 4 раза выше.

Презервативов и прочих контрацептивов не было в продаже.
А зачем они? Секса же нет...

Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Вообще то, про заблуждения я не тебе писал, а НК :-)
А ты чего то сразу начал оправдываться, хм?
Цитата:
Быаалый:

Ну ты как всегда найдешь причину, над которой можно только потешаться )
Вот только расскажи мне теперь в следствии чего люди сейчас стали предохраняться?
:-)

кино-кино
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень много пьяных было. не заметить было трудно.
остальные пьяные из домов наверное смотрели.

Директор Пляжа
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на некоторых, думаешь.
А ведь реально жаль, что не было презервативов и контрацепции в "совке".

Анисим
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Быаалый:
Презервативов и прочих контрацептивов не было в продаже.
А зачем они? Секса же нет...

половой акт был, по простому по рабочий - крестьянский, ну вы знаете как, и при чем только зарегистрированном браке, но секса в таком понятии, как всякие там позы не был, это считалось извращение, ни это было главное в жизни трудящихся, а созидательны труд, во благо строительства коммунизма, Алексей на счет строительства туалетов, ни кто их не строил для каких то мероприятии, потому как стройматериалы нужны были на стройки Социализма, просто граждане были сознательные и дисциплинированные, перед такими мероприятиями очищали свой желудок и мочевой пузырь от отходов производства, и были готовы на многочасовые мероприятия и не задавали глупых вопросов типа где здесь туалет?
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