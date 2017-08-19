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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый такой залп Авроры 6 миллионов бюджетных денег стоит.....устроили пир во время чумы....беготня сельских спортсменов, наподобие тебя...
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123
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.08.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5871
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Каждый такой залп Авроры 6 миллионов бюджетных денег стоит...

Авроры стоил потерей страны, сильной страны..
А вот в салюте где ты увидел слово бюджет?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старперам салют!


Зацените. Драчка и полицейский "не при делах", когда при деле.
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Страница 339 из 339«1...337338339
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