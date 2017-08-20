по моему в советские времена всегда на всех праздничныЦитата: Читатель 1:

Какие-то вы странные вопросы задаете, мы никогда туалеты не устанавливаем, - удивилась девушка с бейджиком «Организатор», к которой мы подошли за консультацией.

просто она молодая не застала те времена, в советские времена всегда на всех праздничных мероприятиях по периметру устанавливали туалеты с умывальниками и сушилками и всегда была туалетная бумага, на праздничных мероприятиях никогда с пивом в руке не ходили, все были взаимно вежливые, эмоции проявляли сдержано, хлопали в ладоши если эмоции переполняли, да и артисты были одеты строго культурно в костюмах в галстуке, женщины артистки черны низ белы верх, юбки обязательно ниже колена строгие прически, ни какого намека на сексуальность, так как секса в СССР не было.