пэтриот Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены... #2







Отправлено: - 13:09 Честно говоря - никто там не надрывался ,,Ани Лорак выходи,,, были пару фанаток и все . Все было пристойно и культурно , пьяных не видел .Пару человек цедили весь концерт по бутылке пива и все ( за всех не скажу , только там где мы стояли). Концерт понравился , фейерверк отличный , все мои довольные.

Теперь ждём день города Костаная, надеюсь будет ещё лучше . Насчёт фейерверка правда сомнения , уж больно красивый был в Нужном.