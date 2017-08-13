Житель Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта... #15







Отправлено: - 12:57 "Рано меня забывать", "могу больше внимания уделять лисаковску"



Альберт павлович! Тогда к вам просьба - посодействуйте в ремонте объездной дороги рядом с тобольским мостом!! Дорога просто ужас!! Сейчас начнется учебный год - еуча студентов поедут из лмсаковска в костанай. А дорога опасная. Ее полностью разбили фуры и камазы.