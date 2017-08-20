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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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Читатель 1
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю "минное поле" во дворах вокруг (бедные жители, долго будут вспоминать лорак, наступив в г...))

пэтриот
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря - никто там не надрывался ,,Ани Лорак выходи,,, были пару фанаток и все . Все было пристойно и культурно , пьяных не видел .Пару человек цедили весь концерт по бутылке пива и все ( за всех не скажу , только там где мы стояли). Концерт понравился , фейерверк отличный , все мои довольные.
Теперь ждём день города Костаная, надеюсь будет ещё лучше . Насчёт фейерверка правда сомнения , уж больно красивый был в Нужном.

Иван
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это потому что мы далеки от цивилизации и придуманные раньше времени законы не привыкли исполнять. Перед массовым мероприятием полиция, СЭС, пожарники и акимат должны обследовать объект и заключить акт и только после разрешить... Как то по колхозному все у нас, а потом удивляемся почему давка и беспорядки...
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