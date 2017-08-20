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§ NG.kz
«Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федерация футбола Казахстана разрешила проведение матчей на Центральном стадионе Костаная. Сегодня "Тобол" встретится с "Таразом" именно там.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 20.08.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра сегодня, вход бесплатный. Пойду с другом посмотрю... 1000 лет не видел, как наши мяч гоняют...
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Читатель 1
Re: «Тоболу» разрешили играть на Центральном стадионе Костаная




Отправлено: 20.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там,наверное, и 5000 не набиралось никогда. Один..... через лет 5 опять будут капремонтировать ("строители")
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