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§ NG.kz
Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе на пенсию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миллениалам (поколению родившихся после 1981 года) стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста.
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андрей
Re: Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе...




Отправлено: 20.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда таким завидовал балаболам , степень учёная , ходят из шоу в шоу , печатаются с завидной регулярностью , за всё это денежку имеют , а КПД нулевое .Как гороскоп , из тысячи козерогов хоть один да помрет , а скажут сбылось предсказание .Ему бы это рассказать Молдомусу Конгантиеву , бывшему министру МВД Киргизии , в 2010 году , тот бы ему лихо объяснил на своих выбитых зубах как играть с народом .

§ Козлов я
Re: Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.08.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Доцент
Re: Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе...




Отправлено: 20.08.17 - 10:38
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе...




Отправлено: 20.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может тогда "забыть" о пенсионных отчислениях??...заодно
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